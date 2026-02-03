Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Körfez ekibi, sarı lacivertliler mağlup oldukları maçın ardından Slovak yıldızı şikayet etti, Başkan Durul ise büyük tepki gösterdi. Durul, "Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin cezalandırılmasını, lisansının feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki Kocaelispor mücadelesinde tribünlere yönelik hareketi nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'ın, PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

KOCAELİSPOR ŞİKAYET ETTİ

Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikleri maçta tribünlere yönelik hareketi nedeniyle Milan Skriniar'a ceza verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldığını açıkladı.

"LİSANSI FESHEDİLMELİ"

Skriniar’ın lisansının iptal edilmesi ve futboldan men edilmesi gerektiğini söyleyen Kocaelispor Başkanı Durul, "Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin cezalandırılmasını, lisansının feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz. Bunun için gerekli başvuruları yapacağız" dedi.

