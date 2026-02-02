“Zirveden alım” alışkanlığının büyük risk taşıdığına dikkat çeken Başaran, faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını vurguladı. Son dönemde yön değiştirilen bazı yatırım tercihlerinin ilerleyen yıllarda pişmanlık yaratabileceğini belirten Başaran, özellikle gayrimenkulde doğru zaman ve doğru lokasyonun her zamankinden daha kritik hale geldiğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEREYE GİDİYOR? BAŞLADIĞI YERE DÖNER Mİ?

"Başladığı yere dönmesi çok zor. Bizim halkımız şeyi seviyor; kahveyi içerken bile ne zaman evlenileceğini, ne zaman çocuk doğacağını merak ediyoruz. Gelecekten haber alamayız ama ekonomistlere şunlar soruluyor; altın 10.000 TL ne zaman olacak? Altın 2.500 TL ne zaman olacak? Bunları hiçkimse bilemez. Bunların hepsi izlenmek için ‘clickbait’ dediğimiz şeyler.

Doğru olan şey şu, dünya çok karışık. Epstein olayları, kasımda Trump’ın tekrar seçilme-seçilmeme durumları falan… Bu kadar karışık bir dünyada tedbirli olmak lazım. 10.000 TL de olabilir, 2.500 TL de olabilir, kimse bilemez. Bir anlık kararla yapılıyor bunları.

Bizim sepetimizin olması lazım. Sepetin içinde uzun vadeli altın-gümüş olabilir. Ama kısa vadelilerde biraz tedbirli olmak lazım. 2 yıl önce biz TGRT Haber’de yaptığımız programlarda ısrarla şunu söylüyorduk; “Altın 1.700, bedava, dolar bazında uçacak, toplayın.” O zaman da herkes “Hiçbir şey olmaz, artık Bitcoin var, Bitcoin uçacak” diyordu. Ne oldu şimdi? Bir şey ucuzken (uygun fiyattayken) toplamayı bilmiyoruz. Gayrimenkul de öyle. Beylikdüzü tarafında 100.000 TL’ye evler vardı, kimse “Buradan bir şey olmaz” deyip almıyordu. 2-3 yıl sonra uçtu gitti. Biz toplum olarak bir şey ucuzken almıyoruz, zirvedeyken alıyoruz! Altın bu kadar arttıktan sonra bakmıyorum bile.

Uzun vadede altın her zaman altındır. İhtiyacı yoksa bozdurmayın, kalsın. Ama o altında 3-4 ay sonra bir ödemeniz varsa, çocuğunuzun taksidi varsa, borcunuz varsa, ev alacaksanız uygun zamanlarda bunları vermek mantıklı olabilir. Çünkü bu fiyatlar yarın bir gün oraya da yansıyacak. 500.000 TL’si olan bir teyzemiz, evi de yoksa, altın-gümüşte parası 2 milyon TL olduysa, ev almayı düşünecek.