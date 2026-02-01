İzmir’de sağanak sonrası göle dönen yolda, altyapı çalışması için açılan çukuru fark etmeyen bir kişi suya düşerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar su birikintileri içerisinde ilerken zorluk yaşadı.

İşlek noktalardan Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde bir kişi, altyapı çalışmalarında kazılan ve su dolan çukura düştü.

Söz konusu kişi, ayağa kalkarken zor anlar yaşadı.

Olay anı çevredeki bir başka kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

