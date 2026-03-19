Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye’nin Letonya, Kolombiya, El Salvador ve Kamboçya büyükelçiliklerine yeni atamalar yapıldı. Öte yandan bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları ile üniversitelere rektör atamaları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, El Salvador nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, halen Letonya Büyükelçisi olarak görev yapan Şule Öztunç atandı. Letonya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Dışişleri Bakanlığı Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu getirildi.

Öte yandan, Kolombiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel atanırken, Kamboçya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine de Mesut Özcan getirildi.

BAKANLIKLAR VE KAMU KURUMLARINDA ATAMALAR

Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında, Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya görevden alındı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad Sarı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat Akınbingöl, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay Altuğ, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Metin Yıldırım atandı.

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alınırken, yerine Hasan Basri Alagöz atandı. Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde açık bulunan Birinci Hukuk Müşavirliğine Damla Sezer Okur getirilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Birinci Hukuk Müşavirliğine Işıl Gürer atandı.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yaşar Ciğer'in ataması yapıldı.

5 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi.

