Ramazan Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımda vatandaşları sevindiren bir karar yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, belirli raylı sistem hatları bayram süresince ücretsiz olacak.

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN...

Karar kapsamında, 19 Mart Perşembe gününden başlayarak 22 Mart Pazar gününe kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

