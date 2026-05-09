Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile Muş Spor karşı karşıya geliyor. Trendyol 1. Lig’e yükselme mücadelesi verecek iki takımın kritik maçı öncesinde futbolseverler yayın bilgileri ve maç saatini araştırmaya başladı. Peki, Mardin 1969 Spor-Muş Spor maçı hangi kanalda?

Mardin 1969 Spor-Muş Spor mücadelesinde kazanan ekip 1. Lig bileti alacak. Diyarbakır’da oynanacak final maçı öncesinde iki takımın sezon performansı ve yayın detayları da gündemde yer alıyor.

MARDİN 1969 SPOR-MUŞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde oynanacak Mardin 1969 Spor-Muş Spor karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu platformu üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek.

Bu sezon iki ekip ligde iki kez karşı karşıya geldi ve söz konusu maçların ikisini de Muş Spor kazandı. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan Muş temsilcisi, ikinci karşılaşmada ise sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MARDİN 1969 SPOR-MUŞ SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mardin 1969 Spor ile Muş Spor arasındaki Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finali, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Diyarbakır Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Final maçında kazanan takım Trendyol 1. Lig’e yükselmeye hak kazanacak.

