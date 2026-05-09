Dağdan topladıkları mantarı yediler! Hamile kadın bebeğiyle can verdi
Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hamile kadın ile bebeği hayatını kaybetti.
Çorum'da 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, yedikleri mantarlardan zehirlenerek bebeğiyle birlikte hastanede vefat etti.
Çorum'da 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş (32), dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine Altuntaş'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.
BEBEĞİYLE CAN VERDİ
Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Altuntaş ile bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
