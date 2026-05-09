Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor! Konyaspor-Fenerbahçe canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken maç kadrosu ve muhtemel 11'ler netlik kazandı. Fenerbahçe maça 3 eksikle çıkarken karşılaşmanın hakem kadrosu da paylaşıldı.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı! İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fenerbahçe rakibine karşı büyük oranda üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip 37 galibiyet elde ederken, Konyaspor 8 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Dört karşılaşma ise beraberlikle sona ermişti. Peki, bu akşamki Konyaspor-Fenerbahçe canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?

KONYASPOR - FENERBAHÇE CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele, şifreli yayın platformu üzerinden yayınlanacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe karşılaşmaya 3 eksik oyuncuyla çıkacak. Sakatlık yaşayan Edson Alvarez ile Dorgeles Nene kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca kart cezalısı olan Ederson da Konya deplasmanında forma giyemeyecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcı hakem görevlerini Candaş Elbil ile Suat Güz üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. VAR koltuğunda Sarper Barış Saka, AVAR görevinde ise Samet Çiçek yer alacak.

