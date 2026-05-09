New York Times’ın raporuna göre; Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı aşmak isteyen Tahran, stratejik gıda ve İHA parçası sevkiyatını Hazar kıyısındaki limanlara kaydırdı.

New York Times'ın haberine göre, uzun süredir jeopolitik bir "kara delik" olarak görülen Hazar Denizi, Batı yaptırımlarını aşmak isteyen Rusya ve İran için hayati bir stratejik koridora dönüştü.

Hürmüz Boğazı'nın ABD ablukası altında olması ve Karadeniz’deki güvenlik riskleri, Moskova ve Tahran’ı bu kapalı su kütlesine yöneltti.

Artık Hazar üzerinden sadece buğday değil, gizli askeri parçalar ve İHA teknolojileri de sessizce taşınıyor.

İSRAİL’İN KUZEYDEKİ HEDEFİ: BANDAR ANZALİ BASKINI

İsrail savaş uçaklarının Mart ayında İran’ın kuzeyindeki Bandar Anzali limanına düzenlediği saldırı, Hazar Denizi’nin artan önemini kanıtlamıştı.

Basra Körfezi yerine yüzlerce mil kuzeydeki bu limanı vuran İsrail, İran deniz komuta merkezini ve bazı gemileri imha ettiğini açıkladı. Diplomatik kaynaklara göre İsrail, ABD'nin desteğyle Rusya’nın Hazar yoluyla İran’a sağladığı askeri yardımı kesmek için harekete geçti.

İHA KAPASİTESİNİ YENİDEN İNŞA EDEN GİZLİ TRAFİK

ABD'li yetkililere göre Rusya, Hazar Denizi üzerinden İran'a insansız hava aracı (İHA) parçaları sevk ediyor.

Son çatışmalarda İHA cephaneliğinin %60’ını kaybeden İran, Rusya'nın yardımları sayesinde saldırı kapasitesini hızla geri kazanmış durumda.

"Karanlık gemi trafiği" olarak adlandırılan süreçte, gemiler uydu takibinden kaçmak için transponderlerini kapatarak seyahat ediyor.

HÜRMÜZ’E ALTERNATİF: GIDA VE EMTİA AKIŞI

ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndaki denetimleri, İran’ı temel gıda ithalatını Hazar’a kaydırmaya zorladı. İran Gıda Endüstrileri Birliği, buğday, mısır ve ayçiçek yağı gibi stratejik ürünlerin artık Hazar kıyısındaki dört liman üzerinden 24 saat kesintisiz bir operasyonla ülkeye sokulduğuna değindi. Rusya’nın Karadeniz üzerinden gönderemediği milyonlarca ton tahıl da artık bu güvenli rotayı izliyor.

"JEOPOLİTİK BİR KARA DELİK"

Hazar Denizi, sadece beş kıyı ülkesinin erişimine sahip olduğu için ABD ve Batılı güçlerin müdahalesine tamamen kapalı bir alan sunuyor.

Hudson Enstitüsü uzmanları, bölgeyi Amerikalı politika yapıcılar için "jeopolitik bir kara delik" olarak tasvir etti. Paris’teki Sciences Po'dan Profesör Nicole Grajewski’nin ifadesiyle, "Yaptırımlardan kaçmak ve askeri transferler için ideal bir yer arıyorsanız, o yer Hazar Denizi'dir."

