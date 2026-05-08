Finans analisti İslam Memiş, hafta sonundan gelecek haber akışının altın piyasasında sert fiyatlamalara neden olabileceğini söyledi. Pazartesi günü piyasaların ya savaşı ya da barışı fiyatlayacağını belirten Memiş, gram altında hem sert yükseliş hem de hızlı geri çekilme ihtimaline dikkat çekti.

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda savaş ve barış ihtimallerinin fiyatlandığını belirterek, hafta sonunun piyasalar açısından kritik olacağını söyledi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilen 48 saatlik sürenin dolmasına dikkat çeken Memiş, “Pazartesi ya savaşı fiyatlayan ya da barışı fiyatlayan bir piyasayla karşılaşacağız” dedi.

Petrol fiyatlarında sert düşüşlerin yaşandığını ifade eden Memiş, barış beklentisinin piyasalarda iyimserliği artırdığını belirtti. Dün Brent petrolde yüzde 11’e varan kayıplar görüldüğünü söyleyen Memiş, bugün de satış baskısının sürdüğünü kaydetti. Altın tarafında ise yükseliş eğiliminin devam ettiğini aktaran Memiş, ons altının hafta başında 4 bin 520 dolar seviyesine kadar gerilediğini, ancak yeniden toparlanarak 4 bin 740 dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Gram altının da 6 bin 890 lira seviyesine çıkarak yaklaşık 220 liralık artış kaydettiğini ifade etti.

Memiş, savaşın sürmesi halinde ons altında 4 bin 500 ve 4 bin 400 dolar seviyelerinin destek olarak takip edileceğini belirtirken, kalıcı bir barış anlaşmasının gelmesi durumunda ise önce 4 bin 900 ardından 5 bin dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi. Gram altında ise anlaşma senaryosunda 7 bin 200 lira seviyesinin görülebileceğini ifade etti.

Petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, barış haberlerinin gelmesi halinde Brent petrolün 100 doların altına sarkabileceğini ve satışların 80 dolar seviyesine kadar sürebileceğini belirtti. Ancak savaşın devam etmesi halinde yeniden 120 dolar seviyesinin konuşulacağını kaydetti.

Son dönemde petrol ile altın arasında ters korelasyon oluştuğunu söyleyen Memiş, “Petrol yükseldikçe altın baskı altında kalıyor. Barış haberi gelirse petrolde düşüş, altında yükseliş; savaşa devam mesajı gelirse petrolde yükseliş, altında düşüş kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası