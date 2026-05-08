Samsun'da cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 14 Ocak günü, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun C. (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Canan G.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Mesut İnan (50) ile karşılaştı.

Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun C., yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

104 GÜN SONRA CİNAYET İŞLEMİŞ

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Dursun C.'nin 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği, tahliyeden 104 gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Dursun C., 15 Ocak 2026 tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren zanlı tutuklanarak, 105 gün önce tahliye edildiği cezaevine yeniden gönderildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dursun C. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81/1 maddesi kapsamında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, davanın ilk duruşmasının 2 Temmuz 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.

