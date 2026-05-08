‘Bebek Firarda’ filmini akıllara getiren olay… Otobüse emekleyerek bindi, şoför son anda fark etti
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşanan olay, “Bebek Firarda” filmini aratmadı. Halk otobüsüne fark edilmeden binen 2 yaşındaki çocuk, şoför Ramazan Çimen’in dikkati sayesinde ailesine sağ salim teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Kdz. Ereğli istikametinden Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi. Kapısı açık şekilde duran otobüse o sırada 2 yaşındaki kız çocuğunun fark edilmeden emekleyerek bindiği öğrenildi.
EMEKLEYEREK BİNMİŞ
Otobüsün güvenlik kameralarına göre minik çocuğun ailesinin, otobüs durağının karşısında bulunan bir telefoncuya gittiği sırada küçük çocuğun emekleyerek açık kalan kapısının otobüse girdiği görülüyor.
AĞLAMA SESİNİ DUYUP ARADI DURDURDU
Otobüs şoförü, kısa süre ekmek aldıktan sonra yeniden aracına binerek hareket eden Çimen, yaklaşık 500 metre ileride ışıklarda beklediği sırada otobüsün arka kısmından gelen ağlama sesi üzerine aracı durdurdu. Otobüsü kontrol eden sürücü, arka koltukta tek başına ağlayan küçük çocuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
POLİSE HABER VERDİ
Minik çocuğun korkmaması için yanına alan Çimen, durumu hemen otobüs yetkililerine bildirdi. Alaplı Garaj Amirliği tarafından 155 Polis İmdat hattına haber verildi. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından çocuğun ailesinin arandığı ve aynı çocuk için Alaplı Zabıtası'na kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
“SABAHA KADAR OTOBÜSTE KALABİLİRDİ”
Polis ekiplerinin çalışması sonucu küçük çocuk kısa sürede ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Ramazan Çimen, çocuğun ağlama sesi sayesinde fark edildiğini belirterek, "Allah'tan çocuk ağladı. Ağlamasa sabaha kadar otobüste kalabilirdi. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Ben sadece vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.