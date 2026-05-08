Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in tutuklu oğlu Mustafa Gökhan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesi babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro teslim ettiğini iddia etti. CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebi üzerine topladığı nakit parayı sırt çantasında Ankara'ya götürerek elden verdiğini öne süren Böcek'in ifadesi üzerine, savcılığa rüşvet suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden yargı sürecini etkileyecek kritik bir hamle yaptı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Böcek, savcılığa verdiği ifadede 2024 yerel seçimleri dönemine dair çok konuşulacak iddialarda bulundu.

VELİ AĞBABA 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesindeki en çarpıcı iddialardan biri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik oldu. Böcek, 2024 yılının ocak ayı başlarında bizzat Veli Ağbaba tarafından arandığını öne sürdü. İddiaya göre Ağbaba, Özgür Özel'in talimatıyla hareket ettiğini belirterek, CHP Genel Merkezi adına kendisinden "seçim desteği" adı altında 1 milyon euro talep etti.

MUHİTTİN BÖCEK'İN "HAZIRLIKLI OL" TALİMATI

Oğul Böcek, ifadesinde bu sürecin kendisi için sürpriz olmadığını, babası Muhittin Böcek'in daha önceden kendisini uyardığını savundu. İddiaya göre Muhittin Böcek, seçim sürecine girildiğinde Genel Merkez’den maddi ricalar gelebileceğini oğluna ileterek, bu tip taleplerin karşılanması ve sürecin bizzat yönetilmesi yönünde direktif verdi.

İstenen yüksek meblağın nasıl temin edildiği de ifadede yer bulan bir diğer önemli başlık oldu. Mustafa Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın talebinin ardından harekete geçtiğini ve yaklaşık 10-15 günlük bir süre zarfında 1 milyon euroyu topladığını iddia etti. Böcek, bu parayı seçim çalışmalarına katkı sunmak isteyen "gönüllü şahıslardan" tedarik ettiğini savundu.

PARA DOLU SIRT ÇANTASIYLA ANKARA YOLCULUĞU

Mustafa Gökhan Böcek, topladığı 1 milyon euroyu bir sırt çantasına yerleştirerek uçakla Ankara’ya taşıdığını belirtti. Başkente ulaşmasının ardından vakit kaybetmeden CHP Genel Merkezi’ne yöneldiğini ifade eden Böcek, binanın 6. katına çıkarak teslimat için iletişime geçtiğini öne sürdü.

GENEL MERKEZ'DEKİ GİZEMLİ TESLİMAT TRAFİĞİ

Ankara'daki teslimat anına dair detaylar paylaşan Böcek, Veli Ağbaba ile telefon trafiğinin genel merkez binasında da sürdüğünü iddia etti. İfadeye göre Ağbaba'nın yönlendirmesiyle hareket eden Böcek, sırt çantasındaki parayı genel merkezde bulunan ve yaklaşık 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen, ancak ismi açıklanmayan bir kişiye elden teslim ettiğini savundu.

"ADAY YAPIYORUZ, BİR DE YARDIM MI EDECEĞİZ?"

Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesindeki en sarsıcı kısımlardan biri, paranın istenme gerekçesine dair anlatımları oldu. Böcek, paranın doğrudan babasının adaylığının garantilenmesi için talep edildiğini iddia etti. İddiaya göre Veli Ağbaba, parayı isterken "Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de biz mi yardım yapacağız?" şeklinde bir çıkışta bulunarak, adaylık sürecinin maddi bir karşılığı olduğunu ima etti.

İfadede, 2024 yerel seçimlerinin önceki dönemlerden farkına da dikkat çekildi. Geçmiş seçimlerde Genel Merkez'in yerel yönetimlere maddi destek sağladığı algısının aksine, bu seçimde sürecin tersine işlediği öne sürüldü.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Öte yandan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Heyet 16'sı suçtan zarar gören kişi olmak üzere 17 kişi hakkında "rüşvet" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

