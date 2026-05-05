Gelini Muhittin Böcek hakkındaki iddiayı doğruladı: Hep parayla aday oldu
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Zuhal Böcek “Muhittin Böcek’in önceki ve son döneminde para vererek aday olduğunu duydum” dedi. Gelin, belediye aracıyla kokain taşındığına dair mesajı da eşini korkutmak için attığını söyledi.
- Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını ve gelir kaynaklarını bilmediğini beyan etti.
- Telefonunda tespit edilen, eşine yönelik olumsuz sözlerinin dayılarıyla aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını söyledi.
- Kuyumcudan hesabına gönderilen paralara ilişkin olarak, biriktirdiği altınları eşine verdiğini ve onun bozdurmuş olabileceğini belirtti.
- Eşiyle boşanma sürecine dair protokol hazırladıklarını ve bu süreçte zina olması halinde 4 milyon dolarlık senet istediğini aktardı.
- Eşinin 75 milyonluk mal varlığı aklama ve belediye araçlarıyla kokain taşıma iddialarına ilişkin olarak, eşini korkutmak için bu mesajları attığını ifade etti.
- Kayınpederi Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde 'parayla aday olduğuna' dair söylentilerin olduğunu duyduğunu ancak somut bir bilgisi olmadığını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek’e yönelik açılan “rüşvet” soruşturmasında tutuklanan Zuhal Böcek, kayınpederinin önceki belediye başkanlığı ile son dönemde para vererek aday olduğunu duyduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dâhilinde tutuklanan Zuhal Böcek, savcılık ifadesinde, eşi Gökhan Böcek’in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini beyan etti. Zuhal Böcek, telefonunda daha önce yapılan incelemede tespit edilen, eşine yönelik “yüzde 10’la geçinen ezik” şeklindeki sözü dayılarıyla hissedar oldukları arsada yüzde 10’luk fark konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklı söylediğini, eşinin belediyede ihale süreçlerini takip edip etmediğini, belediyeye iş yapan müteahhitlerden yüzde 10 civarında pay alıp almadığını bilmediğini öne sürdü.
ZİNA SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ
Böcek, bir kuyumcudan hesabına gönderilen paralara ilişkin, “Biriktirdiğim altınları Gökhan’a vermiştim. Gökhan da altınları burada bozdurmuş olabilir. Araç alım satımlarıyla eşim Gökhan Böcek ilgileniyordu. O.N, Gökhan’ın şoförlüğünü yapıyordu. O.N. tarafından gönderilen paraları Gökhan hesabıma göndertmiş olabilir” beyanını verdi. Gökhan Böcek’le boşanma sürecine dair protokol hazırladıklarını, bu süreçte zina durumunun olması hâlinde 4 milyon dolarlık senet imzalamasını ondan istediğini aktaran Zuhal Böcek, bu senetlere ait görüntülerin telefonunda çıktığını belirtti.
EŞİNİN SERVETİNİ LİSTELEMİŞ
Zuhal Böcek, eşiyle mesajlaşması sırasında kullandığı, “Z’ye akladığın 75 milyon açıkla. Her şeyin ekran görüntüsü var. Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar, bekle sen” ifadelerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
PARAYLA ADAYLIK KONUŞULURDU
Şüpheli Zuhal Böcek, kayınpederi Muhittin Böcek’in adaylık süreciyle ilgili olarak ‘Antalya’da parayla aday olduğuna’ dair söylentilerin hep olduğunu ifade ederek “Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum. Ancak bunlara ilişkin somut bir bilgim ya da duyumum yoktur. Bu konuda Gökhan da bana bir şey söylemedi. Mesajlarım ortadadır. Gökhan’ın yaptığı şeyleri anlatacağımı mesajlarda da kendisine söyledim. Bu konuda bir bilgim olsaydı mesajlarda bunu da Gökhan’a söylerdim. Benim ve yakınlarımın üzerine kayıtlı araç ve taşınmazlarla ilgili samimi beyanda bulundum, kaynağını söyledim. Mal varlığı değerlerini aklama suçlamasını kabul etmiyorum” diye konuştu.