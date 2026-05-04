Türkiye yerli savunma sanayi ürünlerinin üretimini sürdürürken uluslararası pazarda da boy göstermeye devam ediyor. Pasifik Teknoloji, 100 bin kamikaze insansız hava aracının (İHA) satışını içeren ihracata imza attı.

Savunma sanayisi teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar uçtan uca çözümler geliştiren Pasifik Teknoloji, küresel büyüme yolculuğunda kritik bir eşiği geride bıraktı.

Şirket, dost ve müttefik ülkenin teknoloji ve savunma kuruluşuyla imzaladığı çerçeve anlaşmasıyla savunma sanayisinde ilk ihracatını gerçekleştirerek, uluslararası pazarlara giriş yaptı.

Söz konusu çerçeve anlaşması kapsamında, şirketin ürettiği 100 bin adet FPV Kamikaze İHA Sistemi MERKÜT, 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 mini insansız helikopter DUMRUL, 500 DELİ Taktik Kamikaze, 500 otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN ürünleri, dost ve müttefik ülkenin envanterine girecek.

Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, imzaladıkları çerçeve anlaşmasının, yalnızca ürün teslimatını kapsayan ihracat sürecinin ötesine geçerek, çok boyutlu iş modeli üzerine kurgulandığını söyledi.

Söz konusu kapsamda belirli ürünlerin üretim ve teslimatını içeren fiili ihracatın yanı sıra ortak girişim kurulması ve yerel üretim kabiliyetinin geliştirilmesini hedefleyen stratejik işbirlikleri planlandığının altını çizen Ferah, "Bu yapı, Pasifik Teknoloji'nin sadece ürün ihraç eden değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, üretim kabiliyeti ihraç eden ve bulunduğu pazarlarda kalıcı değer oluşturan bir oyuncu olma hedefini net şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Ferah, savunma sanayisi teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, modern savaş sahasının köklü bir değişimden geçtiğini vurguladı.

İnsansız sistemler, otonom platformlar ve sürü teknolojilerinin artık belirleyici hale geldiğini ve bu dönüşümün merkezinde yer aldıklarını belirten Ferah, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm Rusya-Ukrayna Savaşı ile başladı. Türkiye'nin Azerbaycan ve Libya'daki operasyonlarıyla pekişti. İran-İsrail çatışmasında sabit kanatlı uzun menzilli sistemlerin, Doğu Avrupa'daki çatışmalarda ise kamikaze dronların etkinliği kanıtlandı. Pasifik Teknoloji, bu sistemlerin tamamını üretme kapasitesine sahip. İlk ihracatımız da yetkinliklerimizi ve vizyonumuzu ortaya koyma açısından çok önemli eşik oldu. Farklı coğrafyalardan güçlü talepler alıyoruz ve Savunma Sanayii Başkanlığımız ile de görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle işbirliklerimiz artarak devam edecek ve bu işbirlikleri sadece ürün ihracatıyla sınırlı kalmayacak, teknoloji transferi ve daha kapsamlı stratejik işbirlikleri de gündeme gelecektir."

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ VİZYONUNA KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Ferah, savunma sanayisi alanında geliştirdikleri insansız hava sistemleri, otonom platformlar ve entegre çözümlerle küresel pazarda rekabet gücünü artırdıklarına anlatarak, döner kanatlı insansız helikopterlerden kamikaze İHA sistemlerine kadar uzanan ürün portföyü ve üç farklı İHA teknolojisini aynı anda geliştirebilme kabiliyetinin, küresel rekabette en önemli avantajları arasında yer aldığını belirtti.

Bilişim teknolojileri alanında ise siber güvenlikten biyometrik kimlik çözümlerine, seyahat teknolojilerinden finansal teknolojilere kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini kaydeden Ferah, "Entegre teknoloji yaklaşımıyla farklı sektörleri bir araya getirdik. Geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

SAHA EXPO 2026'da hem mevcut ürün portföyünü hem de yeni nesil sistemlerini uluslararası arenada tanıtacağını dile getiren Ferah, ihracat ve işbirliği ağını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ferah, savunma sanayisi şirketleri TİTRA tarafından geliştirilen insansız sistemler ve otonom çözümler, sürü teknolojileri ve yüksek hassasiyetli operasyon kabiliyetleriyle modern harp sahasının ihtiyaçlarına cevap veren entegre yapı sunduklarına işaret ederek, "Fuar kapsamında savunma teknolojilerindeki geniş ürün portföyümüzü de uluslararası kamuoyuyla paylaşacağız. Bu portföyün SAHA EXPO’da küresel ölçekte güçlü bir karşılık bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SAHA EXPO 2026'da mevcut ürünlerinin yanı sıra DELİ-S ve KORGAN-M V2 olmak üzere iki yeni ürünlerinin de yer alacağına dikkati çeken Ferah, "Bu sistemler, otonom görev kabiliyeti, elektronik harp ortamında çalışma yeteneği, sürü teknolojisi ve yüksek hassasiyetli taarruz kapasitesiyle modern harp sahasında önemli avantaj sunuyor." dedi.

Ferah, SAHA EXPO 2026'da ilk kez sahneye çıkacak DELİ-S ve KORGAN-M V2 ürünlerine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"DELİ-S tekil ve sürü konseptiyle görev yapabilen, elden atım yeteneğine sahip, GNSS bağımsız görev icra edebilen, yüksek vuruş hassasiyetine sahip dolanan kamikaze İHA sistemi. Menzili 35 kilometre, uçuş süresi ise 30 dakika. Seyir hızı saatte yaklaşık 80 kilometre olan ürünün dalış hızı ise 200 kilometre seviyesinde. Harp başlığı 2 kilogram olan ürünümüzün maksimum kalkış ağırlığı ise 10 kilogram. KORGAN-M V2 ise 7/24 görev yapabilen, otomatik iniş, şarj ve yüksek otonomiye sahip olan 'drone-in-a-box' sistemidir. Şarj süresi 30 dakika ve iniş hassasiyeti 10 santimetreden küçük. 12 kilometrelik lokal ve LTE haberleşme imkanı sunan ürünümüz 400 saat video kayıt yapabiliyor. KORGAN-M V2 eksi 20 dereceyle 55 derece arasında değişen sıcaklıklarda kullanılabiliyor."

