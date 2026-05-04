Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'den Suriye'ye sınır ötesi insani yardım operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. BM, 10 yılı aşkın sürenin ardından Suriye'de, sınırların geçişlere açılması üzerine böyle bir karar alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dujarric, Suriye'de 10 yılı aşkın sürenin ardından sınırların geçişlere açılması üzerine yeni bir karar aldıklarını duyurdu.



BM'den kritik karar! Sınır ötesi yardımları durdurdu

"65 BİN KAMYON DOLUSU YARDIM GİTTİ"

Sözcü Stephane Dujarric "Türkiye'den Suriye'ye yönelik sınır ötesi insani yardım operasyonlarını artık sonlandırdık" dedi. Bu mekanizma sayesinde Suriye'ye her yıl ortalama 1,25 milyon insana destek sağladıklarını aktaran Dujarric "Toplamda 65 binden fazla kamyon dolusu kritik insani yardım başarıyla ulaştırıldı" bilgisini paylaştı.

Dujarric, Suriye'de artık olağan ticari kanallar üzerinden yardım ulaştırılmasına yönelik fırsatların genişlediğini ve ciddi ticari bağlantıların kademeli olarak normalleştiğini söyledi.





"13 MİLYON İNSAN GIDA SIKINTISI ÇEKİYOR"

Stephane Dujarric, halihazırda 13 milyonu aşkın Suriyelinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 12 milyon insanın temiz suya erişim gereksinimi olduğunu ve yine 13 milyon insanın sağlık hizmetleri desteğine muhtaç olduğunu da dikkat çekti.

