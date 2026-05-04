İçişleri Bakanlığı, iddialara cevap verdi: Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin sayısına ilişkin iddialara cevap vererek güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, hem Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hem de ülkesine gönüllü dönüş yapanların toplamı net rakamlarla ortaya kondu.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından açıklanan verilere göre, 2016 yılından bu yana Türkiye'den 1 milyon 407 bin 568 Suriyeli gönüllü geri dönüş yapmıştır.
- Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542'dir ve 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 667 bin 565'tir.
- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024'ten bu yana bölge genelinde 1 milyon 630 bin 874 Suriyeli ülkesine dönmüş olup, bu süreçte Türkiye 639 bin 995 kişiyle geri dönüşlerde ilk sırada yer almıştır.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, "Suriye'ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı" yönünde değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir. Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır."
Açıklamada, paylaşılan bu verilerin sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edildiği, farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesinin gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğu vurgulandı.