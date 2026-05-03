İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! 8 bin TL dedi, tarih verdi
Savaşın etkisiyle dalgalanan altın piyasasında son durum merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş, yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Gram altın için yaz aylarını işaret eden uzman isim, önemli açıklamalarda bulundu.
Haber Global'e konuşan Memiş, savaşın etkisiyle emtia piyasalarında önemli bir pozisyon değişikliği yaşandığını belirtti. Özellikle petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldüğünü ifade eden Memiş, petrolün 4 yılın zirvesi olan 122 dolar seviyesine çıktığını hatırlattı.
"YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"
Memiş, bu süreçte bazı yatırımcıların altın satmak zorunda kaldığını ve bu nedenle altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Ocak ayında gram altın 8157, ons altın 5600 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Savaşla birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda. Ancak yükseliş yönlü beklentimizi koruyor muyuz? Evet. Tekrar yükseliş yönlü beklentimiz devam edecek mi? Evet."
Piyasalarda iki temel senaryonun öne çıktığını ifade eden Memiş, "Şimdi sebeplere baktığımız zaman şimdi iki ihtimal var malum biliyorsunuz... Ya savaş tamam ya da devam. Bu ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz ama piyasa eskisi kadar altın tarafında tepki vermiyor düşüşlere" dedi.
GRAM ALTIN İÇİN TARİH VE RAKAM VERDİ
Mart ayında altın fiyatlarının dip seviyeleri gördüğünü hatırlatan Memiş, ons altının 4.100 dolar, gram altının ise 6.300 TL seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Mayıs ayı itibarıyla toparlanma yaşandığını ifade eden Memiş, gram altının 6.715 TL, ons altının ise 4.617 dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.
Yaz aylarına dikkat çeken Memiş, gram altının mayıs içinde 7.000 TL seviyesinin üzerine yerleşebileceğini, düğün sezonu olarak bilinen temmuz ve ağustos aylarında ise 8.000 TL seviyesinin aşılabileceğini öngördüğünü kaydetti.