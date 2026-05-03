Savaşın etkisiyle dalgalanan altın piyasasında son durum merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş, yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Gram altın için yaz aylarını işaret eden uzman isim, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Memiş, savaşın etkisiyle emtia piyasalarında önemli bir pozisyon değişikliği yaşandığını belirtti. Özellikle petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldüğünü ifade eden Memiş, petrolün 4 yılın zirvesi olan 122 dolar seviyesine çıktığını hatırlattı.

İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin!

"YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"

Memiş, bu süreçte bazı yatırımcıların altın satmak zorunda kaldığını ve bu nedenle altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Ocak ayında gram altın 8157, ons altın 5600 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Savaşla birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda. Ancak yükseliş yönlü beklentimizi koruyor muyuz? Evet. Tekrar yükseliş yönlü beklentimiz devam edecek mi? Evet."