Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında tutuklama talep edildi! Mahkemeye sevk edildi
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, aklama suçlaması ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
ZUHAL BÖCEK KİMDİR?
Zuhal Böcek, Muhittin Böcek’in gelini ve Mustafa Gökhan Böcek’in eşi olarak biliniyor. Evliliği öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Zuhal Böcek, aslen Antalya doğumlu. Yaklaşık 30'lu yaşlarda olan Zuhal Böcek, bir erkek çocuk sahibi.