Antalya'da Mustafa Ünal isimli üretici, maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle tonlarca patlıcanı halka ücretsiz dağıtma kararı aldı. Serasının kapıları ücretsiz açılırken, Ünal "Patlıcanlarımız çöpe gidinceye kadar tarlayı sürmek yerine halkımız faydalansın istedik." dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir üretici tarlada kalan ürünlerin maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle israf edilmemesi için takdir toplayan bir harekete imza attı.

Üretici ve aracı olan Mustafa Ünal, tonlarca patlıcanı halkın sofrasına ulaştırmak için seraların kapısını vatandaşlara açtı. Ürünlerin çöpe gitmesine gönlü razı olmayan üretici, Ünal aracılığıyla halka çağrıda bulunarak ürünlerin seradan ücretsiz toplanmasını istedi.

Binbir hayalle üretti! Maliyeti kurtarmayınca bedava dağıttı

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Ünal, israfın önüne geçmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"HALKIMIZ FAYDALANSIN İSTEDİK"

"Patlıcanlarımız çöpe gidinceye kadar tarlayı sürmek yerine halkımız faydalansın istedik. Hayırsever abimiz bize ulaşarak bu ürünlerin vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını rica etti. Biz de bu hayra vesile olmak adına ürünlerimizi paylaşıyoruz. Çınar altında dağıtarak herkesin bu imkandan haberdar olmasını amaçladık."

