Türk ressam Halil Paşa’nın dört mevsimi tasvir ettiği tabloları, Londra’daki Sotheby’s’te düzenlenen müzayedede rekor fiyata satıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Müzayede evinin 200 bin ila 300 bin paunt tahminî kıymet biçtiği tablo, 537 bin 600 paunda (yaklaşık 32,7 milyon TL) satılarak sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan serisi oldu.

1912’ye tarihlenen ve dört panelden oluşan bu eser, Sotheby’s’in 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı dünyasının manzaralarını, insanlarını ve kültürlerine dair resimleri bir araya getiren “Oryantalist Sanat” müzayedesinde dikkati çeken satışlardan biri oldu. Tahminlerin üzerinde rakama ulaşarak uluslararası sanat piyasasında büyük ilgi gören bu satış, Halil Paşa’nın üretimine yönelik güncel ilgiyi yeniden görünür kılıyor.

Söz konusu tabloların 1900’lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu ise Pera Müzesinde görülebiliyor. “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı” sergisinde yer alan bu eserler, sanatseverlere uluslararası sanat piyasasında dikkati çeken bu temanın erken bir yorumunu yakından görme imkânı sunuyor.

