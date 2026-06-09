Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yaz sıcaklık rekorlarıyla birlikte "süper hücre" adı verilen tehlikeli fırtına bulutlarının artacağını açıkladı. Ani yağış, hortum ve dolu getiren bu yerel tehlike, özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’i vuracak. Şen önceden tahmini zor olan bu afete karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, ani ve şiddetli hava olaylarına karşı uyarılar da artıyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede özellikle “süper hücre” tipi fırtına bulutlarının bu yıl daha sık görülebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl hava koşullarının oluşturduğu doğal afetlerin daha fazla görülebileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene hava şartları, daha doğrusu meteorolojik parametrelerin meydana getirdiği doğal afetler biraz daha fazla yaşanacakmış gibi görünüyor"

Bu yaz çok farklı olacak! Orhan Şen'den uyarı var: Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda ani felaket

SÜPER HÜCRE NE DEMEK?

Halk arasında "süper hücre" olarak adlandırılan oluşumun aslında çok güçlü bir kümülonimbus bulutu olduğunu ifade eden Şen, bu bulutların gök gürültüsü, yıldırım ve ani yağışlarla birlikte görüldüğünü söyledi:

"Süper hücre dediğimiz, halk arasında süper hücre diye bilinen oluşum, kümülonimbus bulutudur. Gök gürültüsü, yıldırım ve ani yağış yapan kalın bulutlar vardır. Eğer bu bulut çok kuvvetli olursa buna süper hücre deniyor. Yani süper bulut gibi düşünebiliriz"

Bu yaz çok farklı olacak! Orhan Şen'den uyarı var: Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda ani felaket

"BU SİSTEM YEREL"

Süper hücrelerin geniş alanları etkileyen klasik yağış sistemlerinden farklı olduğuna dikkat çeken Şen, bu sistemlerin tamamen yerel koşullarla oluştuğunu vurguladı:

"Bu bir sistem yağışı değil. Orta Anadolu'yu, Marmara'yı ya da Ege'yi kapsayan büyük bir meteorolojik sistem değil. Bireysel bir sistem. O bölgedeki topografik şartlardan ve yer seviyesindeki sıcaklıktan meydana geliyor."

Bu tür bulutların özellikle ilkbahar ve yazın ilk dönemlerinde sık görüldüğünü belirten Şen, son örneklerden birinin Niğde'de yaşandığını hatırlattı:

"Niğde'de meydana geldi. Etrafta hiçbir şey yokken tek bir bulut geliyor ve birdenbire bütün yağışını, doluyla birlikte bırakıyor."

Şen, bu olayda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını söyledi.

Bu yaz çok farklı olacak! Orhan Şen'den uyarı var: Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda ani felaket

BU YIL DAHA FAZLA GÖRÜLECEK

Süper hücre oluşumunda en önemli iki faktörün nem ve sıcaklık olduğunu belirten Şen, sıcaklık arttıkça bu tür sistemlerin oluşma ihtimalinin de yükseldiğini ifade etti:

"Bu tür bulutların oluşmasında birinci faktör nem, ikinci faktör sıcaklıktır. Yer seviyesindeki sıcaklık ne kadar fazla olursa bu bulutlar o kadar fazla meydana gelir."

Yaklaşık 10 kilometre kalınlığa ulaşabilen bu bulutların, denizden gelen nemli hava ile daha da güçlendiğini belirten Şen, şöyle devam etti:

"Sıcaklık yüksekse, nem fazlaysa ve bölgede denizden gelen nemli hava bulunuyorsa bu bulutlar çok daha güçlü hale gelir ve yerel olarak çok kuvvetli yağış bırakırlar."

RİSK HANGİ BÖLGELERDE DAHA YÜKSEK?

Bu yıl sıcaklıkların daha yüksek seyretmesinin beklendiğini vurgulayan Şen, özellikle bazı bölgelerde riskin daha fazla olacağını söyledi:

Bu yaz çok farklı olacak! Orhan Şen'den uyarı var: Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda ani felaket

"Bu sene sıcaklar biraz daha fazla olacağı için bu tür olayları daha sık göreceğiz. Özellikle İç Ege'de, İç Anadolu'da ve Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Orta ve Batı Karadeniz'de bu tek hücreli bulutların etkisini göreceğiz."

"SÜPER HÜCRELERİN TAHMİN EDİLMESİ ZOR"

Vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini belirten Şen, süper hücrelerin tahmin edilmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu tür riskleri yayınlıyor ancak süper hücre dediğimiz tek bir bulutun tam olarak hangi noktada oluşacağını günler öncesinden tahmin etmek kolay değil. Çünkü bunlar aniden gelişen bulutlardır."

Özellikle sağanak ve konvektif yağış uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Şen, şu çağrıda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurularını ve meteoroloji uzmanlarının açıklamalarını takip ederek bu tür risklere karşı dikkatli olmak gerekiyor."

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