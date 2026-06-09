Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarın yağmur yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte hava durumu yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Yaz tatilinin de yaklaşması sebebiyle vatandaşlar ''Yarın yağmur yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?'' gibi soruları araştırmaya devam ediyor. 9 ilde 9 Haziran Salı günü için sarı kodlu uyarı verilirken gözler haftalık hava durumu tahminlerine çevrildi.
Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın birçok bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yerel olarak kuvvet kazanması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı haritasında Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Manisa, Burdur, Isparta, Eskişehir ve Konya için sarı kodlu uyarı verildi. Peki, yarın yağmur yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?
YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?
10 Haziran Çarşamba günü yurdun önemli bir bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre yarın İç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Öğle ve akşam saatlerinde yağış hücrelerinin kuvvetlenmesi beklenirken, bazı bölgelerde kısa süreli etkili sağanakların görülebileceği ifade ediliyor.
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da gök gürültülü yağışlar etkisini koruyacak. Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde ise yağış beklenmezken parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritalarına göre yağışlar hafta sonuna doğru etkisini daha da artıracak. Cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Pazar günü de birçok ilde gök gürültülü sağanakların görülmesi öngörülüyor.
9-10 HAZİRAN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.