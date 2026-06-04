İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürürken, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Haftalık hava tahmin raporuna göre kentte hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ancak cuma günü kısa süreli ve yerel kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

AKOM verilerine göre İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu ve güneşli geçiyor. Sabah saatlerinde 23 derece olan sıcaklık öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselirken, akşam saatlerinde 22, gece ise 20 dereceye düşecek. Kent genelinde yağış beklenmezken, lodosun zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirmede, güneyden taşınan sıcak hava ve lodosun etkisiyle sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyretmeye devam edeceği belirtildi. Ancak cuma günü hava durumunda kısa süreli bir değişim yaşanacak. İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklığın 18 ila 29 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yağışlı havanın etkisini kısa sürede kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi günü kentte yeniden az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 19 ila 30 derece arasında seyredeceği günde herhangi bir yağış beklenmiyor. Pazar günü de benzer şekilde güneşli havanın etkisini sürdürmesi ve termometrelerin 29 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

İstanbul için! gök gürültülü sağanak uyarısı! AKOM tarih verdi

Yeni haftada da İstanbul'da yağışsız hava etkili olacak. Pazartesi günü 17-29 derece, salı ve çarşamba günleri ise 17-28 derece aralığında sıcaklık beklenirken, gökyüzünün az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor.

AKOM, hafta boyunca genel olarak güneşli bir havanın hakim olacağını, cuma günü dışında ciddi bir yağış beklentisinin bulunmadığını belirterek özellikle ani sağanak ve gök gürültüsüne karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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