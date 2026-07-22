Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Yatırımcılar, finans piyasaları ve ekonomi çevreleri Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı karara odaklanmış durumda. Açıklanacak faiz oranının döviz kurları, altın, borsa ve kredi piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi hangi yönde? İşte merak edilen ayrıntılar...

Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi.Para Politikası Kurulu yarın Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından alınan para politikası kararları kamuoyuyla paylaşılacak ve politika faizine ilişkin yeni oran belli olacak.

Banka, bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemiş, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bu karar doğrultusunda mevcut faiz seviyesi korunurken, piyasaların gözü şimdi açıklanacak yeni karara çevrildi.



Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını saatler sonra duyuracak

FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine PPK Toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını saatler sonra duyuracak

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası