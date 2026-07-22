Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini yayımladığı yazılı açıklamayla kınadı.

Yemen'de 4 yıllık ateşkesin bozulmasıyla tırmanan çatışmalar sonrası Husilerin Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası ilan etmesine Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’ndaki seyrüsefer emniyetine dikkat çekerek Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verdi.

"DENİZ TAŞIMACILIĞI VE KÜRESEL TİCARET HEDEF ALINAMAZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan abluka söylemlerine karşı net bir tutum sergilendi. Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor; Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Babülmendep'te gerilim büyüyor! Ankara'dan Husilere uyarı

KIZILDENİZ VE BABÜLMENDEP UYARISI: GERİLİMİ TIRMANDIRMAKTAN KAÇININ

Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı’nın küresel lojistik ve enerji nakli açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekilen uyarıda, seyrüsefer emniyetini tehlikeye atan eylemlerin derhal durdurulması istendi. Deniz taşımacılığını ve uluslararası ticareti tehdit eden adımların kabul edilemez olduğu vurgulanırken, bölgedeki mevcut hassas dengeleri tırmandıracak her türlü provokatif eylemden kaçınılması yönündeki çağrı yinelendi.

Babülmendep'te gerilim büyüyor! Ankara'dan Husilere uyarı

BÖLGEDE NELER OLMUŞTU?

Dört yıllık kırılgan ateşkes dönemi, ilk olarak Hudeyde’de Husiler ile Riyad destekli Başkanlık Konseyi güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarla sona erdi. İlk temaslarda 15 hükümet askeri ve 50 Husi mensubu hayatını kaybetti.

Babülmendep'te gerilim büyüyor! Ankara'dan Husilere uyarı

SANA HAVALİMANI BOMBALANDI

Riyad destekli yönetim, İran’a ait bir uçağın ülke hava sahasına girmesini engelleme gerekçesiyle Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı’nın pistini hedef aldı. Uçak, Hudeyde’ye yönelmek zorunda kaldı.

HUSİLERDEN MİSİLLEME

Sana Havalimanı’nın vurulmasının ardından Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha Havalimanı’nı balistik füze ve İHA’larla hedef aldı. Başkent Sana başta olmak üzere geniş katılımlı gösteriler düzenleyen organizasyon, genel seferberlik ve topyekûn savaş uyarısında bulundu.

"DENİZ ABLUKASI BAŞLIYOR"

Husilerin Askeri Sözcüsü, Suudi Arabistan’ı yıllardır ülkeye abluka uygulamak ve gıda krizine yol açmakla suçlayarak Kızıldeniz hattında Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası başlatacaklarını duyurdu.

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