Katılım bankalarının 21 Temmuz itibarıyla güncel kâr payı oranları belli oldu. 1 milyon TL'sini 31 gün vadeli katılma hesabında değerlendiren yatırımcı için en yüksek oran %38,21 oldu. Peki katılım bankalarında 1 milyon TL'nin aylık getiri ne kadar? İşte detaylar...

Türkiye'de faizsiz finans sistemine ilgi her geçen gün artarken, katılım bankalarının sunduğu kâr payı oranları da yatırımcıların radarına girdi. Özellikle yüksek tutarlı birikimlerini katılma hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "Hangi katılım bankası daha fazla kazandırıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor.

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1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

Peki katılım bankalarında son durum ne? Sizler için 1 milyon TL'nin aylık getirisini hesapladık. İşte banka banka son durum...

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EN YÜKSEK GETİRİ HAYAT FİNANS'TA

Katılım bankaları arasında, 1 milyon TL'ye en yüksek getiriyi %38,21 ile Hayat Finans sunuyor. En az getiri ise %28,02 ile Ziraat Katılım'da.

21 Temmuz itibarıyla katılım bankalarının 1 milyon TL için sunduğu kâr payı oranları şöyle:

Banka Kâr Payı Oranı (1 milyon TL için) Ziraat Katılım %28,02 Türkiye Finans %28,11 Albaraka %31,39 Vakıf Katılım %32,22 Emlak Katılım %33,11 Dünya Katılım %33,30 Kuveyt Türk %33,89 Hayat Finans %38,21

Not: Söz konusu oranlar bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Rakamlar, şubelere göre farklılık gösterebilir.

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL’nin getirisi şöyle: