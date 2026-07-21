Mersin’de son zamanlarda sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığı için uzmanlar uyardı. Balığın zehirli dikenleri olduğunu belirten Deniz Ayas "Zehri ölümcül değil ancak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Temas halinde uzun süre devam eden şiddetli ağrıya yol açan bir tablo ortaya çıkabiliyor" dedi.

Çoğunlukla Doğu Akdeniz'de görülen çizgili kedi balığı, son dönemde Mersin sahillerinde de sık görülmeye başladı. Zehirli dikenleri nedeniyle dikkat çeken ancak ölümcül olmayan, bilimsel adı ‘Plotosus lineatus' olan çizgili kedi balığı için uzmanlar uyardı.

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayas, "Ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir" dedi.

Zehirli ama ölümcül değil, Kızıldeniz’den Mersin’e sürüklendi! Geceleri ortaya çıkıyor, temas edildiğinde şiddetli ağrı yapıyor

“GECE DAHA AKTİFLER”

Ayas, "Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e gelen türlerden bir tanesi. Bunlar ‘nokturnal', gece daha aktifler. Sürü halinde dolaşıyorlar. Bunların göğüs ve sırt yüzgeçlerinde dikensi ışınlar var. Bunlara eğer temas edilirse batma durumunda oldukça ağrılı bir durum ortaya çıkartabiliyor" diye konuştu.

Zehirli ama ölümcül değil, Kızıldeniz’den Mersin’e sürüklendi! Geceleri ortaya çıkıyor, temas edildiğinde şiddetli ağrı yapıyor

“CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR”

Ayas, çizgili kedi balığının son dönemde özellikle olta ve uzatma ağları başta olmak üzere birçok av aracına takıldığını belirterek şöyle uyardı;

Aslında bize ulaşan bilgilere göre olta dahil olmak üzere uzatma ağları ve birçok av aracında 'Plotosus lineatus' dediğimiz çizgili kedi balığı çıkıyor. Bu anlamda türün balıkçılar tarafından tanınması önemli. Çünkü ağdan ya da oltadan çıkarılırken sırt veya göğüs yüzgeçleriyle temas edilmesi halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Zehirli ama ölümcül değil, Kızıldeniz’den Mersin’e sürüklendi! Geceleri ortaya çıkıyor, temas edildiğinde şiddetli ağrı yapıyor

"ZEHRİ ÖLÜMCÜL DEĞİL”

Ayas, "Zehri ölümcül değil ancak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Temas halinde uzun süre devam eden şiddetli ağrıya yol açan bir tablo ortaya çıkabiliyor" dedi.

Zehirli ama ölümcül değil, Kızıldeniz’den Mersin’e sürüklendi! Geceleri ortaya çıkıyor, temas edildiğinde şiddetli ağrı yapıyor

SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIYOR

Çizgili kedi balığı, kıyıya yakın 1 ila 30 metre derinlikteki sığ sularda, kayalık zeminlerde, liman ve iskele çevrelerinde, dalgakıranlarda, deniz çayırlarının bulunduğu alanlarda, zaman zaman ise kumluk ve çamurlu tabanlarda yaşamını sürdürüyor. Vücudu boyunca uzanan belirgin beyaz veya krem renkli yatay çizgileri ve bıyıkları andıran ağız yapısıyla kolayca ayırt edilebilen tür, özellikle genç bireylerde yüzlerce balığın top şeklinde kümeler oluşturarak sürü halinde dolaşmasıyla dikkat çekiyor. Gece aktif olan çizgili kedi balığı, gündüz saatlerinde ise genellikle kıyıya yakın bölgelerde toplu halde görülüyor.

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