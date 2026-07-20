Hyundai'nin üretim tesislerinde 25 binden fazla insansı robot kullanma planı, Güney Kore'de işçileri ayağa kaldırdı. Binlerce çalışanın başlattığı grev nedeniyle üretim yavaşlarken, şirketin milyonlarca dolarlık zararla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Güney Kore merkezli otomotiv üreticisi, binek otomobillerden elektrikli araçlara, ticari araçlardan mobilite teknolojilerine kadar geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük otomotiv şirketleri arasında yer alan, son yıllarda elektrikli araç, otonom sürüş ve robotik alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan şirket, Hyundai üretim tesislerinde 25 binden fazla insansı robot kullanmayı planlıyor.

VARDİYALARININ DÖRT SAATİNDE İŞ BIRAKTILAR

Değişen dünya koşullarının etkisiyle insan gücü yerine robot gücünü tercih etmeye karar veren otomobil devi şirketin bu kararı, işçi sendikasıyla arasında krize neden oldu. Kore Metal İşçileri Sendikası'na (KMWU) bağlı binlerce işçi bu karara tepki olarak kısmi greve başladı. Çalışanların büyük bölümü greve katılırken, vardiyalarının dört saatinde iş bırakmaları şirketi büyük zarara uğrattı. Ayrıca bu durum, üretim hatlarının günün yaklaşık yarısında durmasına ve fabrikanın üretim kapasitesinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu.

Ünlü otomobil firmasında büyük grev! Binlerce işçi robotlara karşı, 135 milyon dolarlık zarar kapıda

135 MİLYON DOLARLIK SATIŞ GELİRİNDEN MAHRUM KALINABİLİR

Sendika, şirkete karşı net bir tavır almış durumda. Çalışanlar, taleplerinin karşılanmaması halinde grevi daha geniş kapsamlı hale getirebileceklerini açıkladı. Wall Street Journal'a göre grev nedeniyle yaklaşık 5 bin aracın üretiminin aksaması ve Hyundai'nin yaklaşık 135 milyon dolarlık satış gelirinden mahrum kalması bekleniyor. Tartışmanın merkezinde yer alan insansı robotun ismi ise "Atlas". Boston Dynamics tarafından geliştirilen bu robotlar, 50 kilograma kadar yük kaldırabilme kapasitesine sahip. Henüz üretimde kullanılmaya başlanmayan bu robotların insan gücünün üzerinde performans gösterebileceği belirtiliyor.

Ünlü otomobil firmasında büyük grev! Binlerce işçi robotlara karşı, 135 milyon dolarlık zarar kapıda

İşçiler, toplu sözleşmeye yapay zekâ ve otomasyona karşı iş güvencesi hükümlerinin eklenmesini, şirket kârlılığına bağlı daha yüksek ikramiyeler verilmesini, sabit maaş sistemine geçilmesini ve insansı robotların üretimde kullanılmasına ilişkin son söz hakkının çalışanlarda olmasını istiyor. Hyundai'deki grev, insansı robotların iş gücüne etkisi nedeniyle düzenlenen ilk büyük ölçekli işçi eylemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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