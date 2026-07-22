Somali görevini tamamladıktan sonra Mersin Taşucu açıklarına demirleyen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Yunanistan ve GKRY'de alarm zillerini çaldı. Geminin Mavi Vatan'da veya Girit'in güneyinde yeni bir görev üstlenebileceği değerlendirilirken, Atina savaş uçaklarıyla devriyeleri artırdı ve diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı.

Türk mühendislerin imzasını taşıyan, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, geçen yıl Somali açıklarında icra ettiği kıtalararası görevi başarıyla tamamlayarak Doğu Akdeniz’deki yeni seferi öncesinde Mersin’e ulaştı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirleyen Oruç Reis’in bölgedeki varlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) cephesini ayağa kaldırdı.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi, Marinos Gkasiamis imzalı haberinde Atina yönetiminin yaşadığı derin tedirginliği sayfalarına taşıdı. Yunan basını, Türkiye’nin sismik araştırma gemisini Akdeniz’e indirme zamanlamasını "gövde gösterisi" olarak nitelendirirken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, açıkça sembolik bir hamle yaparak araştırma gemisi Oruç Reis’in bir sonraki görevi öncesinde adanın karşısındaki Silifke limanına ulaştığını duyurdu. Zamanlama, Ankara’nın deniz araştırma gemilerini siyasi bir enstrüman olarak kullanma eğilimini ve Doğu Akdeniz’de güç gösterme kararlılığını bir kez daha vurguluyor."

Savaş uçakları havalandı! Oruç Reis'in hamlesi Atina'yı ayağa kaldırdı

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Atina ve GKRY’yi ayağa kaldıran ana etken, Oruç Reis’in Taşucu’ndaki ikmalinin ardından rotasının nereye çevrileceğine dair duyulan belirsizlik oldu. Yunan analizlerinde, Türkiye'nin sismik arama faaliyetlerini Mavi Vatan sınırları içerisinde veya Girit'in güneyindeki Libya deniz yetki alanlarında yoğunlaştırabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Yunan basını, Atina yönetiminin beklentisini ve içine düştüğü sıkışmışlığı şöyle aktardı:

"Atina, geminin bir sonraki görevinin Kıbrıs yakınlarında, 'Mavi Vatan' bölgesi içinde ya da Girit’in güneyinde Libya yakınlarındaki sularda olması gibi muhtemel senaryolar üzerinden vereceği cevabı değerlendiriyor. Atina için en iyi senaryo, Oruç Reis'in Somali’ye geri dönmesi ya da Karadeniz’deki Barbaros gemisinin yerini alması olacaktır."

Savaş uçakları havalandı! Oruç Reis'in hamlesi Atina'yı ayağa kaldırdı

Gelişmeler karşısında teyakkuza geçen Atina ve Lefkoşa yönetimi, Kıbrıs’ta konuşlu Yunan savaş uçaklarını Baf ve Larnaka semalarında devriye uçuşuna çıkarırken, diplomatik kanallardan da AB ve BM nezdinde Türkiye'yi engellemeye yönelik girişimlerini hızlandırdı.

2017 yılında Türk savunma ve denizcilik sanayisinin imkanlarıyla inşa edilen Oruç Reis; doğal kaynak aramalarının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında da dünyadaki kısıtlı sayıdaki platformdan biri konumunda yer alıyor.

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