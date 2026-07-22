İzmir'in Torbalı ilçesinde yetişen ve acısıyla dikkat çeken Arslanlar biberinde hasat başladı. Üreticiler, Urfalılara seslenerek "Gelin, şu acılığı bir yarıştıralım. Urfa isotu mu daha acı, yoksa Arslanlar biberi mi?" diyerek meydan okudu. Arslanlar biberi tarlada 50, tezgahta 80 TL'den satılıyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 500 dönümlük arazide üretilen Arslanlar biberinde hasat heyecanı başladı. Bölgede yetişen biberin ekimi nisan ayında yapılırken, haziran ayında ise hasadı başlıyor. Arslanlar Mahallesi'nden adını alan biber için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan biberleri topluyor. Coğrafi işaretli biber için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonra da iç piyasaya gönderiyor.

Yiyeni ağzından duman çıkıyor! Urfanın isotuna rakip çıktı: Acımızı yarıştıralım

TARLADA 50, TEZGAHTA 80 TL

İnce kabuğu, kendine has aroması ve acılık seviyesiyle farklılaşan Arslanlar biberi tarlada kilosu 50, tezgahta ise 80 TL'den satılıyor.

Yiyeni ağzından duman çıkıyor! Urfanın isotuna rakip çıktı: Acımızı yarıştıralım

"SOFRALIK OLARAK TÜKETİLİYOR"

Arslanlar Biberi'nin Torbalı'nın ilk, İzmir'in ise 35'inci coğrafi işaretli ürünü olduğunu belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Arslanlar biberi bizim bölgemize has bir ürün. Buradaki nem oranı ve toprak yapısıyla, 130 yıl önce köylülerimizin Rumeli'den mübadele esnasında getirdiği ve 'Yörük biberi' olarak bilinen bu ürün, zamanla köyün ismini alarak Arslanlar biberi olmuştur. Biberimiz, gerçekten özel aroması ve acılığıyla bambaşka bir üründür. Coğrafi işaret aldıktan sonra çiftçimizin üretiminde bir artış söz konusu oldu. Biberimiz şu anda genelde sofralık olarak tüketiliyor. Ayrıca restoranlarda pide, lahmacun ve kebapların yanında servis ediliyor" diye konuştu.

Yiyeni ağzından duman çıkıyor! Urfanın isotuna rakip çıktı: Acımızı yarıştıralım

"MİDEYE ZARAR VERMEZ"

Türkiye'de acı biber denilince akla ilk olarak Urfa isotunun geldiğine değinen Olgun, "Biz zaman zaman Urfalı hemşehrilerimize sesleniyoruz. 'Gelin, şu acılığı bir yarıştıralım. Urfa isotu mu daha acı, yoksa Arslanlar biberi mi?' Fakat bugüne kadar bir cevap alamadık. Arslanlar biberinin acılığı dudaklarda ve ağızda belirir, mideye hiç zarar vermez ve sindirimi kolaylaştırır. Urfa biberi ise midede de acılık oluşturduğu için rahatsızlık verebiliyor. İtalyanlar, Arslanlar biberini alıp sanayide işleyerek sos haline getirmek istiyorlar" dedi.

Yiyeni ağzından duman çıkıyor! Urfanın isotuna rakip çıktı: Acımızı yarıştıralım

"BU YIL REKOLTE DAHA İYİ"

Rekoltenin geçen yıla kıyasla bu yıl daha iyi olduğuna dikkat çeken Olgun, "Yağışlar güzel geçtiği için verim arttı. Bölgemizde yaklaşık 200 üreticimiz var ve 500 dönümlük bir arazide ekim yapılıyor. Bu biber her toprakta olmuyor. Torbalı özelinde Subaşı, Çaybaşı veya Pancar Ovası gibi farklı ovalar var ancak Arslanlar biberi sadece bu bölgenin kendine has toprağında yetişiyor" açıklamalarına yer verdi.

Yiyeni ağzından duman çıkıyor! Urfanın isotuna rakip çıktı: Acımızı yarıştıralım

"FİYATLAR GÜZEL"

Üretici Fuat Aslanlar ise "Biz bu biberin tohumunu kendimiz alıyoruz. Kıl biber, Manisa yeşili biberi, Aslanlar biberi ve Urfa biberini kendi tohumumuzla ekip yetiştirmeye devam ediyoruz. Nisan'ın 15'inde ekiyoruz. Haziran'ın 15'inde hasada yavaştan başlıyoruz. Sabah tarlaya gelip erken saatlerde biberleri toplamaya başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Allah bereket versin fiyatlar güzel" diyen Aslanlar, şunları kaydetti:

"Biber fiyatları iyi ama bu sene mal çok yok. Biber tarlada 50 lira. Pazarda ise 80 liradan satılıyor. Benim 6 dönümlük arazim ekili."

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