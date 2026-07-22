Hatay'da konteyner kentte giren firari maymun, kendine ekmek vermek isteyen kadını elinden yaraladı. Firari maymun, ekiplerin uğraşları sonucunda yakalanarak koruma altına aldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde bulunan Maya 2 konteyner kente sahibi belirsiz bir maymun girdi. Firari maymun, bir süre konteyner kentte gezdi.

Hatay'da konteyner kente giren maymun ortalığı birbirine kattı! Yemek vermek isteyen kadını da yaraladı

Konteyner kentte bir vatandaş, maymuna ekmek vermek istedi. Ekmek vermek isteyen kadını elinden yaralayan maymunu konteyner kentte gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Hatay'da konteyner kente giren maymun ortalığı birbirine kattı! Yemek vermek isteyen kadını da yaraladı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler maymunu kovalamacanın ardından yakaladı. Ekipler tarafından koruma altına alınan maymun, bakımlarının ardından Mersin'e gönderilecek.

Hatay'da konteyner kente giren maymun ortalığı birbirine kattı! Yemek vermek isteyen kadını da yaraladı

"MAYMUNUN YAKALANMASI BİRAZ UZUN SÜRDÜ"

Firari maymunu konteyner kentte gezerken gördüğünü ifade eden Gökçen Özdilek, "Burası Maya 2 konteyner kentteyiz. Dün akşam saatlerinde taşınma yaptığımız esnada baktığımızda maymunu gördük. Maymun aslında sevimli bir hayvan. Saldırgan olduğu için maymuna yaklaşamadık. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da çalışma sonucunda maymunu yakaladı. Ekipler sağ olsun bizleri yaklaştırmadı. Maymunun yakalanması biraz uzun sürdü. Maymunun sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini düşünüyorum" dedi.

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