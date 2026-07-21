Galatasaray, 32 yaşındaki deneyimli yıldız Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeye imza atmasının ardından konuşan Lemina, "Burada çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sarı kırmızılılar, Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mario Lemina, kendisini önümüzdeki iki sezon daha Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından GS TV YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’a kalpten bağlı olduğunu ifade eden Gabonlu futbolcu, “Burada çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Burada iki sene devam edeceğim. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Sevgiye sahada performansla karşılık vereceğini dile getiren Lemina, “Taraftarlarımızı ne kadar sevdiğimi kendileri biliyorlar. Bu sevgiye sahada performans ortaya koyarak karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu yeni bir sezon geçiririz. Bu büyük kulübün zaferlere ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Mario Lemina

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, “Mario Galatasaray için önemli bir oyuncu. Son iki şampiyonluğumuza kendisinin büyük katkısı var. Kendisiyle yeni sezonda yaptığımız iki senelik kontratı konuşurken bana bir sözü var. İki senedeki performansım şimdiye kadar gösterdiklerimin üzerinde olacak dedi. Dolayısıyla kendisi taraftarlarımızın sevip beğendiği bir futbolcu. İki sene daha bizimle beraber. İnşallah bu iki senede beraber şampiyonlukları kutlayacağız.” dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray’ın orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenen 32 yaşındaki futbolcu, ön libero pozisyonunda görev yapıyor ve gerektiğinde savunma hattında da oynayabilmesiyle Okan Buruk’a farklı seçenekler sunuyor. Mario Lemina, sarı kırmızılı formayla şu ana kadar 85 resmi karşılaşmaya çıktı. Gabonlu oyuncu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılarda toplamda 3.5 sezon geçiren Mario Lemina, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

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