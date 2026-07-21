Özgür Özel, CHP grup toplantısında "Her son bir başlangıçtır" diyerek yeni parti sürecinin ilk adımının yarın atılacağını açıkladı. Özel'in açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu cephesinden Gürsel Tekin, "Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler" mesajını verdi.

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı son konuşmayla yeni parti sürecine ilişkin mesaj verdi. "Her son bir başlangıçtır" ifadelerini kullanan Özel, yeni partinin kuruluşu için yarın ilk adımın atılacağını belirtti.

Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerimizle yarın ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından açık ara TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi.

Özel'in 'vedasına' Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum: Bazı ayrılıklar yük hafifletir

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"BAZI AYRILIKLAR KAYIP DEĞİLDİR"

Özel'in açıklamalarının ardından gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi. İlk yorum Gürsel Tekin'den geldi.

Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri…" ifadelerini kullandı.

"TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR"

Gürsel Tekin, bir gün önceki paylaşımında ise CHP'nin tarihsel kimliğine vurgu yaparak yeni parti tartışmalarına ilişkin şu mesajı vermişti.

"2007 seçimlerinde “Şimdi Değişim Zamanı” sloganı kullanmıştık. Sloganlar tek başına değişimi sağlamaz; değişimi fikir, kadro ve mücadele sağlar.

Özel'in 'vedasına' Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum: Bazı ayrılıklar yük hafifletir

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temelinde Anadolu Aydınlanması, kurucu irade olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu değerleri vardır. Bu 102 yıllık birikim, milletimizin ortak hafızasıdır.

Eğer ortaya yeni bir fikir, yeni bir program ve yeni bir siyaset koyulmayacaksa, bunun adresi zaten Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Mücadele edilecek yer de baba ocağıdır.

Taklitler aslını yaşatır!"

Özel'in 'vedasına' Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum: Bazı ayrılıklar yük hafifletir

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