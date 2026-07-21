Pazartesi günü yeni parti kurmak için harekete geçeği iddia edilen Özgür Özel, CHP grup toplantısında veda konuşmasını gerçekleştiriyor. Özel, "Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş vedanın hüznünü taşıyarak geldim" dedi.

Mahkemenin mutlak butlan kararını tanımayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Özgür Özel, bugün son kez CHP kürsüsünde açıklamalarda bulunuyor.

"HER SON, BİR BAŞLANGIÇTIR"

Pazartesi günü CHP'den istifa edip yeni parti sürecini başlatacağı iddia edilen Özel, meraklı gözler altında kürsüye çıktı. Veda ettiğini doğrulayan Özel, "Her son bir başlangıçtır. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haberle İlgili Daha Fazlası