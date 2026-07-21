Altı Üstü İstanbul dizisinin son bölümünde Hasan karakteriyle ilgili yaşanan gelişme izleyicilerin gündemine oturdu. Hasan'ın denizde kaybolmasının ardından Doğan Can Sarıkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu, yeni bölüm fragmanıyla birlikte araştırılmaya başlandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin son bölüm finalinde yaşanan olay, yeni bölüm öncesinde izleyicilerin en çok konuştuğu gelişmelerden biri oldu. Yayınlanan 7. bölüm fragmanının ardından Hasan karakterinin akıbeti ve Doğancan Sarıkaya'nın diziye devam edip etmeyeceğiyle ilgili araştırmalar hız kazandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HASAN ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul'un 6. bölüm finalinde Hasan karakterinin uçurumdan denize atlaması dizinin en dikkat çeken sahnesi oldu. Karakterin akıbeti belirsiz bırakılırken, dizinin takipçileri Hasan'ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı.

Yayınlanan 7. bölüm fragmanında Hasan için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı görülüyor. Fragmanda Nihal'in "Hasan'ın öldüğünü düşünüyorlar." sözleri dikkat çekse de karakterin hayatını kaybettiği yönünde resmi bir doğrulama bulunmuyor. Hasan'ın akıbetinin yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor.

Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü, Doğan Can Sarıkaya diziden ayrılıyor mu?

DOĞAN CAN SARIKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hasan karakterinin yaşadığı olayın ardından oyuncu Doğan Can Sarıkaya'nın diziden ayrıldığı yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Ancak şu ana kadar yapım şirketi, ATV ya da oyuncunun kendisi tarafından ayrılığı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Doğan Can Sarıkaya'nın diziye veda ettiği bilgisi doğrulanmadı. Hikayenin nasıl ilerleyeceği ve Hasan karakterinin son durumu 27 Temmuz'da yayınlanacak 7. bölümde belli olacak.

Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü, Doğan Can Sarıkaya diziden ayrılıyor mu?

DOĞAN CAN SARIKAYA KİMDİR?

Doğancan Sarıkaya, 2004 yılında İstanbul'da doğdu. 2014 yılında "Küçük Ağa" dizisinde oyunculuk kariyerine başladı. Yeter, Çukur, Tek Yürek, Sadakatsiz, Güzel Günler ve Bahar dizilerinde rol aldı. Son olarak Altı Üstü İstanbul dizisinde Hasan karakterini canlandırıyor.

DOĞAN CAN SARIKAYA OYNADIĞI DİZİLER

Kavak Yeller 2011

Yeter 2015-2016

Evlat Kokusu 2017

Çukur 2017-2018

Tek Yürek 2019

Sadakatsiz 2020-2022

İmparatorlukların Yükselişi: Osmanlı 2020-2022

Güzel Günler 2022-2023

Bahar 2024-2025

Altı Üstü İstanbul 2026

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