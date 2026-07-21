Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki korkunç silahlı saldırıyı yapan öğrenci İsa Aras Mersinli’nin anne ve babası Uğur Mersinli- Peyman Pıınar hakkında iddianame düzenlendi. Uğur Mersinli’nin "olası kastla öldürme" ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından, Peyman Pınar’ın ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanması istendi.

15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda ortaokul öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından silahlı bir saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Saldırgan öğrenci de hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında iddianame hazır! Anne ve baba için istenen ceza belli oldu

Yürekleri sızlatan saldırı sonrasında saldırganın anne ve babası hakkında soruşturma başlatılmıştı. Türkiye’nin yüreğini sızlatan davada İsa Aras Mersinli’nin polis başmüfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenlendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı.

İsa Aras Mersinli

HANGİ SUÇLARDAN YARGILANACAKLAR?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame düzenlendiği ifade edildi. Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında iddianame hazır! Anne ve baba için istenen ceza belli oldu

Şüpheli Suçlamalar Uğur Mersinli Olası kastla öldürme, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet Peyman Pınar Mersinli Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Silahlı saldırı olayına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma 20.07.2026 tarihi itibarıyla tamamlanarak, dosya kapsamında şüpheli Uğur Mersinli hakkında 'olası kastla öldürme ve 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan iddianame tanzim edilmiştir. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilerek yargılama süreci başlamıştır.

NELER OLMUŞTU?

14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği 5 adet 9mm tabanca ve 7 adet şarjörle Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda öğretmen Ayla Kara, 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın da sağ bacağına aldığı bıçak darbesi sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saldırganın emniyet müdürü olan babası ve öğretmen olan annesi hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasına göre saldırganın WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD'de toplu katliam yapan Elliot Rodger'a atıfta bulunan görseller kullandığı saptandı.

Bilgisayarında yapılan incelemelerde 11 Nisan 2026 tarihli "büyük bir eylem yapacağına dair" yazılı dokümanlar bulundu, herhangi bir terör örgütü bağlantısı tespit edilemedi.

Sınıf arkadaşlarının ifadelerine göre, saldırgan okula silahlı baskın yapacağını daha önce arkadaşlarına söyledi ancak çevresi bunu şaka zannederek ciddiye almadı.

Baba Uğur Mersinli, olaydan bir gün önce oğlunu poligona götürerek atış yaptırdığı ve evdeki silahları güvenli muhafaza etmediği gerekçesiyle tutuklandı.

Olay öncesinde iki farklı psikoloğun çocuk için "psikiyatrik tedavi" önerdiği ancak annenin bu durumu ihmal ederek polikliniklere başvurmadığı tespit edildi.

Saldırının hemen ardından TBMM Genel Kurulu bünyesinde okul saldırılarını ve çocukların dijital dünyadaki risklerini araştırmak amacıyla 22 üyeli bir komisyon kuruldu.

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