Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyip 9 öğrenci ve bir öğretmeni öldüren cani İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin babasına ait kıyafetleri giydiği görülürken, iki silahla poz verdiği anlar dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenci İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 1'i öğretmen, 9'u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'yi dehşete düşüren olayın ardından saldırganla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının fâili İsa Aras Demirci'nin yeni görüntüleri

POLİS ÜNİFORMASI VE SİLAHLI FOTOĞRAF

Fotoğraflardan birinde saldırganın ayna karşısında çektiği özçekimde, tutuklanan babası Uğur Mersinli’ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkasını taktığı görülüyor.

Başka bir karede ise Mersinli'nin elinde iki silahla poz verdiği anlar yer alıyor.

BABA İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli’nin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi ortaya çıkmıştı. Oğlunun kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirten Uğur Mersinli şunları söylemişti:

“Çocukların öldüğünü ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum. Daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahlarımı alacağım zaman silahları şarjörleri farklı sandıklar içerisinden anahtar alarak dışarı çıkarırım, söz konusu masa sandıkları kendinden kilitli sandıklardır”



"ARAS'IN SANDIKLARI NASIL AÇTIĞINI BİLMİYORUM"

Oğlunun sandıkları nasıl açtığını hatırlamadığını belirten Mersinli, “İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İsa Aras söz konusu sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş olabilir. Oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN’i bile varmış” demişti.

