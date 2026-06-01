"Gece 12'den sonra Antalya'da devlet biziz" paylaşımı cezasız kalmadı! Gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından "Gece 12'den sonra Antalya'da devlet biziz" paylaşımı yapan şahıs yakalandı. Antalya'da polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin geçmişte terör örgütü propagandası yapmak ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Antalya'da sosyal medya üzerinden 'Gece 12'den sonra Antalya'da devlet biziz' paylaşımı yapan 17 yaşındaki E.K. polis tarafından yakalandı.
- Şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı.
- 17 yaşındaki şüphelinin daha önce 'terör örgütü propagandası yapmak ve kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.
- Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
- Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı.
Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden "Gece 12'den sonra Antalya'da devlet biziz" paylaşımı yapan 17 yaşındaki E.K. için polis ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar kapsamında, şüpheli şahıs Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlaması ile gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
17 yaşındaki şüphelinin geçmişte 'terör örgütü propagandası yapmak ve kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.
