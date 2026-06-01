Sosyal medya hesabından "Gece 12'den sonra Antalya'da devlet biziz" paylaşımı yapan şahıs yakalandı. Antalya'da polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin geçmişte terör örgütü propagandası yapmak ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında, şüpheli şahıs Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlaması ile gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

17 yaşındaki şüphelinin geçmişte 'terör örgütü propagandası yapmak ve kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

