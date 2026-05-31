Kurban Bayramı tatilinin ardından Kabine, yarın yoğun gündemle bir araya geliyor. Toplantının ana başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' süreci, dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi programı öne çıkıyor.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Kabine, yarın Beştepe’de yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda hem iç hem de dış politikaya ilişkin kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Bu kapsamda ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılması planlanan yasal adımlar değerlendirilecek. Güvenlik birimlerinden gelecek saha raporları da sürecin seyrine ilişkin önemli bir veri olarak masaya yatırılacak.

Sürecin ilerlemesine bağlı olarak yeni düzenlemeler ve mevzuat takviminin netleştirilmesi beklenirken, terörle mücadelede izlenecek stratejilerin de toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR MASADA

Adalet Bakanlığı’nın kabinede sunum yapması ve özellikle geçmişe dönük faili meçhul dosyalarla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Bu kapsamda adalet ve şeffaflık vurgusuyla yürütülen sürecin detaylarının paylaşılacağı belirtiliyor.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ YOĞUN

Dış politikada ise Orta Doğu’daki gelişmeler ön planda olacak. ABD–İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler ile Türkiye’nin bölgedeki diplomatik adımları toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Karadeniz’de devam eden savaş süreci ve bölgesel güvenlik riskleri de Kabine’de değerlendirilecek. Son olarak Türk gemilerine yönelik saldırılar ve deniz güvenliği konusunun ayrıntılı şekilde ele alınacağı ifade ediliyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde atılan adımların etkileri değerlendirilecek. Küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları da toplantıda analiz edilecek.

Yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’nin hazırlıkları ve ittifak içindeki stratejik pozisyonu da Kabine’nin dış politika gündeminde yer alacak.

