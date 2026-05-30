Yaz beklenirken kış geri döndü! Mayıs sonunda kar sürprizi
Türkiye’nin birçok ilinde mayıs ayının son günlerinde etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlere kar yağışı olarak döndü. Kars’tan Karabük’e, Doğu Karadeniz yaylalarından Kastamonu ve Tokat’a kadar geniş bir bölgede kar manzaraları yeniden ortaya çıktı. Yazın beklenildiği günlerde gelen kar, vatandaşları ve üreticileri şaşırttı.
DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz’de soğuk hava dalgası etkisiyle Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı. Yaylalar kısa sürede beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.
KARS
Türkiye’nin en soğuk kentlerinden Kars’ta mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile yüksek rakımlı köyler yeniden beyaza büründü.
KARABÜK (SAFRANBOLU)
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1700 rakımlı bölgelerde gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle kar yağışı görüldü. Ömür Ahmet Kıran mevkisinde çam ağaçları ve zemin kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
KASTAMONU
Kastamonu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde de etkili olan kar yağışı, Yaralıgöz Dağı eteklerindeki yaylaları beyaza çevirdi. Yerağıl Yaylası’nda bahar çiçekleri karla birlikte kış manzarasına dönüştü.
TOKAT
Tokat’ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Üçoluk Göleti ve Yeniyayla çevresinde aralıklarla devam eden yağış yüksek kesimleri yeniden kışa çevirdi.