Rusya, Ermenistan'ın "Jermuk" marka maden suyu ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Rusya, sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği maden suyunun satışını durdurdu. İşte detaylar...

Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumu (Rospotrebnadzor), Ermenistan menşeli "Jermuk" marka maden suyuna ilişkin tedbir kararı aldı.

SATIŞI DURDURULDU

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu maden sularında sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği belirtilerek, "Rospotrebnadzor, Ermenistan merkezli Jermuk tarafından üretilen 64,5 milyon adet maden suyunun Rusya topraklarında satışının askıya alınmasına ilişkin ilgili kurumlara talimat gönderdi." denildi.

ÇİÇEK, SEBZE VE MEYVE İTHALATINI DA KISITLAMIŞTI

Rusya, 22 Mayıs'ta Ermenistan'dan çiçek ithalatına ve 28 Mayıs'ta da sebze ve meyve ithalatına geçici kısıtlama getirmişti. Son dönemde Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

