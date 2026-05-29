Ünlü maden suyu sağlığa zararlı çıktı! Rusya'da satışı yasaklandı
Rusya, Ermenistan'ın "Jermuk" marka maden suyu ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Rusya, sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği maden suyunun satışını durdurdu. İşte detaylar...
SATIŞI DURDURULDU
Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu maden sularında sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği belirtilerek, "Rospotrebnadzor, Ermenistan merkezli Jermuk tarafından üretilen 64,5 milyon adet maden suyunun Rusya topraklarında satışının askıya alınmasına ilişkin ilgili kurumlara talimat gönderdi." denildi.
ÇİÇEK, SEBZE VE MEYVE İTHALATINI DA KISITLAMIŞTI
Rusya, 22 Mayıs'ta Ermenistan'dan çiçek ithalatına ve 28 Mayıs'ta da sebze ve meyve ithalatına geçici kısıtlama getirmişti. Son dönemde Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.