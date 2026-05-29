Bugün yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yağışlı ve serin hava yarından itibaren etkisini kaybedecek. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların hızla yükselmesi, salı günü ise bazı bölgelerde 35 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik belenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak eseceği bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ YÜKSELİYOR

Tahminlere göre yağışlı ve serin sistem yarından itibaren yurdu terk edecek.

Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların ülke genelinde hızla yükselmesi beklenirken, salı günü Ege Bölgesi’nde termometrelerin 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara’da 32, Karadeniz’de 31, Akdeniz’de 32 ve İç Anadolu’da 29 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklarla birlikte birçok kentte yaz havası yeniden etkisini gösterecek.



