Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan kafileler bugün dönüş yolculuğuna başlarken, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı süreç boyunca ciddi bir salgın ya da olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren 1,7 milyondan fazla Müslüman, zorlu ve kavurucu hava şartlarına rağmen ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Süreçle ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar hacı kafilesini tehdit edecek ciddi bir salgın veya olumsuz durumun yaşanmadığını duyurdu.

Milyonlarca hacı için dönüş yolculuğu bugün başlıyor

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, aşırı sıcağa bağlı güneş çarpması şikayetiyle başvuran 466 kişinin hızlıca müdahale edilerek tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

ANONSLAR YAPILIYOR

Diğer taraftan, Suudi Arabistan yönetimi kavurucu havanın hacı adayları üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Kutsal mekanlardaki mobil sağlık birimlerinin ve ücretsiz su dağıtım istasyonlarının sayısı artırılırken, görevliler de güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde sık sık anonslar yapıyor.

Hac ibadetini tamamlayan kafilelerin bugünden itibaren kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağı duyuruldu.

