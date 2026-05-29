Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks yaşantılarına rağmen düşük vergi ödeyen yüksek gelir gruplarına yönelik takibini artırırken, mercek altına bu defa ünlü modacılar alındı. İddiaya göre, resmi beyanları ile lüks harcamaları birbirini tutmayan ve iki yılda 500 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı bıraktığı tahmin edilen 20'den fazla tanınmış tasarımcı için geniş kapsamlı vergi denetimi başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, lüks hayat sürdüğü halde düşük vergi ödeyen ya da hiç ödemeyen yüksek gelir gruplarını mercek altına almaya devam ediyor.

Sporcular, fenomenler, doktorlar ve avukatların ardından denetim radarındaki yeni hedef tekstil ve moda dünyası oldu. Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler sonucunda, ünlü tasarımcıların mali kayıtları ve harcamaları mercek altına alındı.

ÜNLÜ MODACILAR İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün iddiasına göre, giyim imalatı alanında faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali verileri detaylı şekilde analiz edildi. İlk etapta geniş kitlelerce tanınan 20'den fazla ünlü modacı içinse denetim sürecinin başlatılması planlanıyor.

İLK SIRADA ONLAR VAR

Özellikle ünlü sanatçılara sahne kostümü hazırlayan, Türkiye'nin ileri gelen ailelerinin düğün ve özel davetleri için tasarım gelinlik, gece elbisesi ve damatlık üreten isimler listenin ilk sırasında yer alıyor.

RESMİ BEYANLARLA HARCAMALAR UYMADI

Denetim kararı alınmasında, tasarımcıların resmi beyanları ile lüks harcamaları arasındaki büyük tutarsızlıklar etkili oldu. Kayıtlara yansıyan düşük satış rakamlarına ve yetersiz beyanlara rağmen, bu kişilerin yüksek miktarda kıymetli maden alım satımı gerçekleştirdiği, lüks gayrimenkul ve araç yatırımları yaptığı tespit edildi.

İlk belirlemelere göre, tanınmış modacıların elden nakit ödeme alma, çalışanlar ya da akrabalar üzerinden para transferi gerçekleştirme ve kişisel hesapları kullanma gibi yöntemlerle yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı bıraktığı tahmin ediliyor.

