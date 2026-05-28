Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının yeniden gündeme gelmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Rize’de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa çok sayıda protokol üyesi de eşlik etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli takımın hazırlık kampının sürdüğünü belirten Bak, “Bizim Çocuklar”a başarı dileklerini iletti.

"KURUMLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

Bakan Bak, 4 Nisan 2015’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırının yeniden gündeme gelmesine ilişkin soruya da cevap verdi. Sürecin ilgili makamlar tarafından takip edildiğini belirten Bak, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Bak açıklamasında, “Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. Gereken neyse ilgili kurumlar üzerine düşeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsü, 2015 yılında Trabzon dönüşü silahlı saldırıya uğramış, olay uzun süre gündem olmuştu.

