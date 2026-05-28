Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor... Bu kapsamda başkentin 9 ilçesindeki kamu personellerine 9 gün idari izin verileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleştirilen NATO zirvesinin bildirisinde, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyurulmuştu. Bu gelişme dünyada yankı uyandırırken zirvenin, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacağı ilan edildi.

Başkentte bu önemli zirve için hummalı bir çalışma başlatılırken, sürecin kentte yaşayan vatandaşları ve gelecek liderleri olumsuz etkilememesi için bir dizi önlemler de alınacak.

9 İLÇEDEKİ KAMU ÇALIŞANLARINA 9 GÜN İZİN

NTV'nin haberine göre Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

O TARİHLERDE SINAV DA YAPILMAYACAK

Öte yandan sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.

Ayrıca kritik zirvenin gerçekleştirileceği tarihlerde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler de yapılmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası