Altın fiyatları Orta Doğu'dan gelen haber akışına odaklanmış durumda. Savaş başladığından beri aynı bant aralığında bir yukarı çıkıp bir aşağı inen altının geleceği merak konusu. Vatandaşlar "Altın yükselecek mi?", "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" gibi sorulara cevap ararken, uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Son dönemde rekor seviyeleri test eden altın fiyatları, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve doların güç kazanmasının etkisiyle geri çekilme sürecine girdi. Uzmanlar, kısa vadede fiyatlar üzerindeki baskının devam edebileceği görüşünde.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ? Altın fiyatlarındaki son hareketleri değerlendiren Tastylive Küresel Makro Bölüm Başkanı Ilya Spivak, mevcut geri çekilmenin geçici bir dalgalanmadan ibaret olmayabileceğini belirtti.



Spivak'a göre yatırımcıların güvenli liman talebinde yaşanabilecek zayıflama ve küresel piyasalardaki risk iştahının artması, değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.



GÖZLER ABD-İRAN GERİLİMİNDE Piyasada aşağı yönlü trendin sürdüğünü ancak uzun dönemli konsolidasyon dönemleri yaşandığını belirten Spivak, "Bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Piyasa, ABD-İran meselesinde gerçek bir kırılma olup olmayacağına giderek daha fazla odaklanıyor." dedi.

ALTINDA DÜZELTME YIL SONUNA KADAR SÜREBİLİR Uzman isim, altın fiyatlarında yıl sonuna kadar sürebilecek bir düzeltme sürecinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederken, özellikle kısa vadeli yatırımcıların sert fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı.



ONS ALTINDA DİP 3.700 DOLAR Spivak, enflasyon riskleri ve tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcıların odağını altının getirisinden uzaklaştırdığını belirtti. Spivak, mevcut eğilimin devam etmesi halinde altının yıl sonuna kadar 3.700-3.800 dolar bandına kadar gerileyebileceğini ifade etti.

ALTIN 1.000 LİRADAN FAZLA DÜŞER Eğer yıl sonunda altının onsu 3.700 dolara kadar gerilerse gram altında 1.000 liradan fazla düşüş olacak. Mevcut dolar kuru ile hesaplandığında gram altında 5.460 liraya, doların 50 liraya yükselmesi durumunda ise gram altın 5.948 liraya gerileyecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Ons altın 5.595 dolar ile gram altın ise 7.811 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sonrası gerileyen altının gramı şu sıralar 6 bin 617 lira, onsu ise 4 bin 485 dolardan işlem görüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası