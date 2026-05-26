Mayısta getiriler %60’ı aştı! Borsa düşerken bu hisseler yükseldi
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 31 Nisan-25 Mayıs döneminde %-3,82 değer kaybetti. Mayısta 15.204 seviyesine kadar yükselen ve rekor kıran endeks, kazanımlarını koruyamadı. Buna karşılık BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında hisse bazlı getirilerin mayısta %60’ın da üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda mayıs ayı işlemleri, bugün yarım günlük mesainin ardından son buluyor. Borsada da saat 13:00’te işlemler tamamlanacak. BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,60 primle 13.891 puandan tamamladı. Mayısın son işlem günü öncesinde aylık performans da yaklaşık olarak ortaya çıkmış oldu.
ÖNCE REKOR, SONRA GERİLEME
31 Nisan-25 Mayıs döneminde BİST 100 endeksi %-3,82 değer kaybetti. Ay içerisinde 15.204 seviyesine kadar yükselen ve rekor kıran endeks, en düşük 12.966 noktasını test etti. Mayısta da Orta Doğu’daki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterirken, içeride de geçen hafta yaşanan siyasi gelişmeler piyasa hassasiyeti üzerinde etkili odu.
TAHVİL FAİZLERİ YUKARI…
Petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi, küresel tahvil faizlerinin de mayıs ayında son yılların en yüksek seviyelerine yönelmesini beraberinde getirdi. Türkiye’nin de 2 yıllık gösterge tahvil faizi %45’e yaklaşarak son 1 yılın en zirve noktalarına yöneldi. Merkez bankalarından sıkı para politikası beklentisi artarken, bu gelişmeler hisse senetlerini baskıladı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
31 Nisan-25 Mayıs döneminde BİST 100 endeksine dahil şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:
|Hisse
|Fiyat
|Yükseliş
|EUPWR
|84,55 TL
|%61,35
|GESAN
|73,60 TL
|%47,79
|CVKMD
|45,82 TL
|%28,42
|MIATK
|51,00 TL
|%27,63
|HEKTS
|4,22 TL
|%23,03
|FENER
|3,83 TL
|%21,97
|ASTOR
|341,75 TL
|%20,33
|SARKY
|30,06 TL
|%14,89
|EREGL
|39,48 TL
|%12,41
|SKBNK
|13,61 TL
|%10,92
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Söz konusu dönemde en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:
|Hisse
|Fiyat
|Düşüş (%)
|RALYH
|241,50 TL
|-28,23
|KONTR
|7,85 TL
|-24,59
|DSTKF
|2.075 TL
|-23,99
|GRTHO
|217,10 TL
|-15,67
|CANTE
|1,52 TL
|-15,08
|SASA
|2,70 TL
|-14,01
|TUPRS
|234,10 TL
|-13,62
|EUREN
|4,86 TL
|-11,80
|PASEU
|116,60 TL
|-11,67
|OYAKC
|21,08 TL
|-11,05
Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.