Finansal piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler bu yıl yatırım araçlarının performansında etkili olurken, vatandaşlar “Paramı neye yatırmalıyım?” sorusunun cevabına odaklandı. Bizim Menkul Değerler tarafından paylaşılan bir analizde ise son 16 yıllık sürede yatırım araçlarının toplam getirileri paylaşıldı. Gram altın yüzde 12 bin 850 primle son 16 yılda en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Finansal piyasalarda bu yılın ilk 5 ayı geride kalmak üzereyken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, yatırım araçlarının performansında en etkili unsur olarak öne çıktı. Bu süreçte petrol fiyatları ve faizlerde yükseliş, dövizde stabil görünüm, kıymetli metaller (altın ve gümüş) ve hisse senetlerinde ise dalgalı seyir öne çıktı.

KONUTTA REEL KAYIP

Enflasyon da yüksek enerji maliyetleri sebebiyle yükselişe geçerken, konutta nominal artışa karşılık “reel gerileme” devam etti. TCMB’nin konut fiyatı endeksine göre Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı yıllık bazda %26,6 artış gösterdi. Ancak %32,37’lik yıllık TÜFE’ye göre konutta reel kayıp %-4,3 olarak gerçekleşti.

16 yılda %12.850 kazandırdı! "Paramı neye yatırmalıyım?" sorusunun en net cevabı

PARAMI NEYE YATIRAYIM?

Vatandaşlar “Paramı neye yatırmalıyım?” sorusunun cevabına odaklanırken, Bizim Menkul Değerler tarafından paylaşılan bir analizde, son 16 yıllık sürede yatırım araçlarının toplam getirileri paylaşıldı. Analize göre 2010 yılından Nisan 2026’ya kadar geçen süreçte;

-Gram altın: %12.850

-Konut %5.494 (Ortalama %5 kira getirisi dahil)

-Dolar: %3.975 (Vadeli)

-Euro: %2.922 (Vadeli)

-BİST 100 (Borsa endeksi): %2542

-TL Vadeli Mevduat: %1630 getiri potansiyeli sundu.

Analizde, 2013 yılının ikinci çeyreğinden itibaren vadeli dolar mevduatı ve altın getirilerinin yakın seyir izlediği, 2019 ve sonrasında ise FED’in 11 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesi, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörlerle birlikte getirilerde daha belirgin farklılaşmanın öne çıktığı ifade edildi.

16 yılda %12.850 kazandırdı! "Paramı neye yatırmalıyım?" sorusunun en net cevabı

2026’DA FARKLI BİR TEMA…

Analistler bu yıl yüksek petrol, yüksek faiz ve yüksek enflasyon denkleminin devreye girdiğini, hisse senedi piyasalarının küresel tarafta yapay zekâ desteği ile pozitif seyrettiği, iç piyasalarda ise daha dalgalı bir dönemin öne çıktığını aktarıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Son yılların getiri şampiyonu ons altın için ise FED’den faiz indirimi beklentilerinin öne çıkması sebebiyle kısa vadede daha temkinli beklentiler ağırlık kazanmaya başlıyor.

Ons fiyatında 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.380 dolar desteği korunduğu müddetçe uzun vadeli görünümün bozulmayacağı ifade ediliyor.

Orta Doğu’daki risklerin ortadan kalkması ve petrol fiyatlarında belirgin düşüş halinde ise, onsta orta vadede yeniden 5.000 dolar isteğinin artabileceğine dikkat çeliyor.